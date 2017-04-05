Oyuncu Gökçe Bahadır ile turizmci Efe Duru’nun 5 aylık aşkı aniden bitti.

Ayrılığa Gökçe Bahadır’ın başrolünü oynadığı filmin neden olduğu konuşuluyor. Şu sıralarda gösterimde olan ‘Aşk Uykusu’nda Alican Yücesoy ile Gökçe Bahadır’ın sevişme sahnesi var. Efe Duru bu sahneleri kıskanmış!

Gökçe Bahadır ve Efe Duru ayrılığının sebebi belli oldu

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRMIŞTI

Mehmet Coşkundeniz’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Aşk Uykusu’vizyona girdi. Filmin internette yayınlanan tanıtım videosunda Gökçe Bahadır (Yonca) ile Alican Yücesoy’un (Serkan) sevişme sahneleri tık rekoru kırmıştı.