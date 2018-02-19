Gökçe Bahadır Krizi!

Mert Fırat'la Hande Doğandemir’in arasına Gökçe Bahadır girdi. İddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırdı. Doğandemir, Fırat’la aşkını bitirdi.

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat'la Hande Doğandemir'in 1 yıllık aşkı Gökçe Bahadır yüzünden bitti. Saklambaç'ta yer alan habere göre; Bahadır'la aynı dizide rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkardı.

Efe Duru ile 1 yıllık ilişkisini bitiren Bahadır'ın rol arkadaşıyla yakınlaşması Doğandemir'in canını sıktı. Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Fırat ile Bahadır'ın samimi sahneleri de güzel oyuncunun öfkesine tuz biber oldu. İkilinin set dışında da görüştüğünü öğrenen güzel oyuncu, bunun üzerine resti çekti.

Hande Doğandemir'in Mert Fırat'la arasının açılmasına neden olan bir diğer neden de yakışıklı oyuncunun Bahadır'la dizi setinde baş başa yemek yiyip dinlenme vakitlerini de onunla karavanda geçirmesi…

Aşkının rol arkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alan Hande Doğandemir, iddiaya göre ilişkiye nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda adı Yiğit Özşener'le anılan Hande Doğandemir'in girdiği kıskançlık krizi Mert Fırat'la yollarının ayrılmasına neden oldu.