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Gökçe Bahadır fena yakalandı!

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Gökçe Bahadır fena yakalandı!
Gökçe Bahadır, Yunan sevgilisi Yiannis Magkos’la görüntülenince şoke oldu. İşletmeci, muhabirimizi fark edince koşarak sevgilisinin yanından uzaklaştı.

Gökçe Bahadır, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu Yunan işletmeci Yiannis Magkos’la ilk kez İstanbul’da objektiflere takıldı. Çift, geçtiğimiz günlerde Etiler’deki Backyard adlı mekandan çıkarken, muhabirler fark edince panik yaşadı. İşletmeci, yan yana görüntü vermemek için koşar adımlarla kaçmaya başladı. 

Magkos, koşarken kapüşonunu takarak yüzünü sakladı. Bahadır ise, sevgilisinin yaptıklarına şaşırırken, taksiyle mekandan ayrıldı. İşletmecinin, sırt çantasındaki kabin bagajı etiketi dikkat çekerken, uçaktan iner inmez oyuncunun yanına geldiği anlaşıldı. Bahadır’ın da, boş zamanlarında Yunanistan’a gittiği öğrenildi. 

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