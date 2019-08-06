GÖÇMENLERİ KURTARAN GEMİLERE AKILALMAZ CEZA

Göçmenleri denizden kurtarıp izinsiz olarak İtalya'ya getiren gemilere 1 milyon Euro'ya kadar para cezası öngören "2. Güvenlik Kararnamesi" parlamentodan onay alarak yasalaştı...

İtalya'da göç kurallarını daha da sıkılaştıran ve göçmenleri denizden kurtarıp izinsiz olarak İtalya'ya getiren gemilere 1 milyon Euro'ya kadar para cezası öngören "2. Güvenlik Kararnamesi" parlamentodan onay alarak yasalaştı.

25 Temmuz'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden onay alan kararname Pazartesi akşamı da Senato'dan geçerek yasalaştı. 5 Yıldız Hareketi ve Lig partilerinden oluşan koalisyon hükümeti olası fireleri önlemek için kararnameyi güven oylamasıyla Senato'ya sundu. Senato'da yapılan oylamada mevcut olan 289 senatörden 160'ı lehte, 57'si aleyhte, 21'i de çekimser oy kullandı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Milliyetçi-popülist koalisyon hükümeti, geçen yıl uygulamaya koyduğu ilk "Güvenlik Kararnamesi"nin ardından, göç kurallarına yeni kısıtlamalar getiren "2. Güvenlik Kararnamesi"ni de geçen haziranda Bakanlar Kurulu'nda kabul etmişti. Kararnamenin yasalaşması için Ağustos ortasına kadar parlamentodan onay alması gerekiyordu, aksi takdirde yürürlükten kalkacaktı.

Yasalaşan 2. Güvenlik Kararnamesi, İtalya kara sularına izinsiz giren gemilere 150 bin euro ile 1 milyon euro arasında idari para cezası verilmesini öngörüyor. Yasa metninde, İtalyan savaş gemilerine direniş ya da şiddet eyleminde bulunanların tutuklanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunuyor. Bu eylemlerde bulunan gemilere el koyulması öngörülüyor.

SEA WATCH VAKASI CEZAYI ARTIRDI

Kararnamenin ilk halinde, İtalya kara sularına izinsiz giren gemilere verilecek maksimum para cezası 50 bin euro olarak belirlenmişti. Kararnamenin nihai versiyonunda ise bu ceza miktarı 1 milyon Euro'ya çıkarıldı.

Bu değişikte, geçen Haziran'da Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri İtalya izin vermemesine rağmen ülkeye sokan Sea Watch 3 gemisiyle yaşanan kriz de etkili oldu.

Gemiye ve kaptanı Carola Rackete'ye yaptırım uygulanması ihtimaline karşı düzenlenen dayanışma amaçlı bağış kampanyalarında kısa sürede yüz binlerce euro toplanmıştı.

"Güvenlik kararnamesi"nin mimarı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, Pazartesi akşamı Senato'daki oylama öncesi yaptığı açıklamada bu yasayla artık "daha az Carola'lar" olacağını söyledi.

Salvini, Senato onayının ardından Twitter'a yazdığı mesajda ise kararnamenin yasalaşmasını "İtalyanlara ve Kutsal Bakire Meryem'e teşekkür ediyorum" diyerek kutladı.

"İNSANLIK DIŞI YASA" ELEŞTİRİLERİ

Muhalefet ise yasayı "insanlık dışı" olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. Merkez soldaki Demokratik Parti'den senatörler, üzerinde çöpe atılmış bir insan figürünün bulunduğu tişörtler giyerek yasayı protesto etti. Bazı senatörlerin de "İnsaniyetsizlik yasa haline gelemez" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Demokratik Parti Genel Sekreteri Nicola Zingaretti, "korkuları büyüten" bu yasayla "İtalya'nın daha az güvenli hale geldiğini" söyledi.

Kararnamenin görüşüldüğü saatlerde Senato önünde "İnsan kalalım" ve "İnsaniyetsizlik yasa haline gelemez" sloganlarıyla bir protesto gösterisi düzenlendi.

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