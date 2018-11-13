  • BIST 92.848
  • Altın 212,158
  • Dolar 5,4857
  • Euro 6,1822
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Göçmenleri çıplak halde Türkiye’ye gönderdiler

»
Göçmenleri çıplak halde Türkiye’ye gönderdiler
Yunan polisi, ülkelerine yasa dışı yollardan giren Yemen ve Filistinli bir grup göçmeni yakaladıktan sonra dövüp, üzerlerindeki giysileri çıkararak Türkiye’ye gönderdi.

Edirne’de köylüler, arazide çıplak halde buldukları göçmenleri kahveye götürdü ve ısınmalarını sağladıktan sonra kendi kıyafetlerini giydirerek jandarmaya teslim etti.

Yemen ve Filistinli bir grup göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan’da polis tarafından yakalandı. Göçmenler, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından dövüldü. Yunan polisi ardından göçmenlerin üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp, eşyalarını da aldıktan sonra Merih Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderdi.

Önceki akşam, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyünde, köylüler arazide gezerken göçmenleri çıplak halde buldu. Köylüler, vücutlarında darp izleri bulunan göçmenleri, köy kahvesine götürüp soba başında ısınmalarını sağladı. Köylüler evlerinden yiyecek ve kıyafet de getirip göçmenlere verdi. Kahvede soba başında ısınan göçmenler, köylülerin getirdiği kıyafetleri giydikten sonra jandarmaya teslim edildi.

Kiremitçi Salih Köyü Muhtarı Zeki Ateş, köylülerin çıplak halde bulduğu göçmenleri kahveye götürüp, ısınmalarını sağladığını belirterek, "Kaçaklar Yunanistan’da yakalandıktan sonra dövülerek geri gönderilmiş. Köylülerimiz de o halde bulmuşlar ve kahveye götürüp ısınmalarını sağladılar. Hepsinin sırtları ve vücutlarında darp izleri vardı. Ne olduğunu sorduğumuzda Yunan polisinin dövdüğünü söylediler. Biz giysi verdikten sonra jandarmaya haber verdik ve jandarma göçmenleri alıp götürdü" dedi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KYK Burs sonuçları açıklandı!13 Kasım 2018 Salı 13:49
  • Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!13 Kasım 2018 Salı 13:35
  • Lastik-İş Genel Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!13 Kasım 2018 Salı 13:17
  • KASTAMONU'DA SİLAHLI YARALAMA !12 Kasım 2018 Pazartesi 17:55
  • Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var12 Kasım 2018 Pazartesi 16:56
  • Restorandaki vale cinayetine ilişkin davada yeni gelişme12 Kasım 2018 Pazartesi 16:26
  • Dikili'de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 6 kayıp12 Kasım 2018 Pazartesi 16:24
  • Meteoroloji'den uyarı !12 Kasım 2018 Pazartesi 16:17
  • Vatandaşa müjde !12 Kasım 2018 Pazartesi 14:27
  • Kıbrıs'ta flaş gelişme! Kapılar açıldı...12 Kasım 2018 Pazartesi 14:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim