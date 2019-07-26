GİZLİ KAMERA MAĞDURU

Genç model Zoe Klopfer, banyosunda fotoğrafçısı William Francis'in telefon şarjı şeklinde gizli kamera yerleştirdiğini ağlayarak anlattı.

25 yaşındaki Amerikalı model ve sosyal medya fenomeni Zoe Klopfer'in yıllardır fotoğrafçılığını yapan William Francis, çıplak fotoğraflarını elde etmek için banyosuna telefon şarjı şeklinde gizli kamera yerleştirdi.Gizli kamerayı bulan Zoe, kamerayı bilgisayarına takınca kendisine ve başka kadınlara ait yaklaşık 271 çıplak fotoğraf buldu. Zoe, sosyal medya hesabından fotoğrafçısının banyosuna gizli kamera yerleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.