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GİZEMLİ ZİYARET! PINAR TEVETOĞLU'NUN PANİK ANLARI!

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GİZEMLİ ZİYARET! PINAR TEVETOĞLU'NUN PANİK ANLARI!
Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu, Bağdat Caddesi'nde bir binaya girerken görüntülendi.

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu Bağdat Caddesi’ndeydi. Bir binaya girerken görüntüleri çekilen Tevetoğlu'nun panikledi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu ve şoförünün arkasına saklandı. fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu ve şoförünün arkasına saklandı.Panik halleriyle dikkat çeken Pınar Tevetoğlu’nun kimi ziyarete gittiğini ise açıklamadı.

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