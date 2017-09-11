Kent merkezine 10 dakika mesafedeki Paladöken Dağı'nın yamacındaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan karayolun sol tarafındaki 'gizemli yol'da kontağı kapatılan otomobil kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor. Bu duruma tanık olmak isteyenler yurt içinden ve yurt dışından Erzurum'a geliyor. Özellikle haftasonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçla yer bulmak oldukça zor. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyenler bunu 'Abdurrahman Gazi'nin kerameti' olarak yorumlarken bilim adamları ve bazı vatandaşlar yolda deneyler yaparak bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor. Belediye daha önceden toprak olan yolu birkaç yıl önce asfaltlayıp yolun başlangıcına da sürücüler için üzerinde '1 aracı durdurunuz. 2 vitesi boşa alınız. 3 frenden ayağınızı çekiniz. 4 denemeye başlayabiliriniz' yazılı uyarı tabelası astı.
Kocaeli'den Erzurum'a gelen Ziya Gök ile oğlu Yusuf Gök, yolda su ve topla deney yaparak yolun göründüğü gibi yokuş yukarı olmadığını belirledi. Baba Gök, "Topu aşağı attığımızda bir müddet sonra yukarı doğru çıkıyor. Bir kabada su koyunca yolun gözümüzün gördüğü gibi yokuş yukarı olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yolda aslında keramet değil göz yanılması var" dedi.
Bilim adamları da yıllar önce yolda yaptıkları deneylerde bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu açıklamıştı. Vatandaşlar ise buranın kutsal bir yer olduğuna inanıyor.
- BIST 109.808
- Altın 145,919
- Dolar 3,4000
- Euro 4,0750
- İstanbul 28 °C
- Ankara 33 °C
- Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç da boşandı!
- İşte Burcu Esmersoy'un yeni aşkı!
- Eda Taşpınar'ın 'popo' hırsızlığı!
- CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı
- 'Gizemli yol'da deney yaptılar
- Tek celsede boşandılar
- Sabıkalı oyun intihar ettirdi
- Mezarlık satıldı
- Halil Sezai'yi yıkan ölüm haberi!
- Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
- Restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var
- Zarrab’a tahliye muamması
- Kuzey Kore ABD’ye rest çekti
- O ilde 11 hayalet silah ele geçirildi
- D-100'de tehlike dolu anlar
'Gizemli yol'da deney yaptılar
Kent merkezine 10 dakika mesafedeki Paladöken Dağı'nın yamacındaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan karayolun sol tarafındaki 'gizemli yol'da kontağı kapatılan otomobil kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor. Bu duruma tanık olmak isteyenler yurt içinden ve yurt dışından Erzurum'a geliyor. Özellikle haftasonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçla yer bulmak oldukça zor. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyenler bunu 'Abdurrahman Gazi'nin kerameti' olarak yorumlarken bilim adamları ve bazı vatandaşlar yolda deneyler yaparak bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor. Belediye daha önceden toprak olan yolu birkaç yıl önce asfaltlayıp yolun başlangıcına da sürücüler için üzerinde '1 aracı durdurunuz. 2 vitesi boşa alınız. 3 frenden ayağınızı çekiniz. 4 denemeye başlayabiliriniz' yazılı uyarı tabelası astı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 17:00 - Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç da boşandı!
- 16:50 - İşte Burcu Esmersoy'un yeni aşkı!
- 16:38 - Eda Taşpınar'ın 'popo' hırsızlığı!
- 16:21 - CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı
- 16:13 - 'Gizemli yol'da deney yaptılar
- 16:09 - Tek celsede boşandılar
- 16:04 - Sabıkalı oyun intihar ettirdi
- 16:01 - Mezarlık satıldı
- 15:58 - Halil Sezai'yi yıkan ölüm haberi!
- 15:53 - Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
- 15:44 - Restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var
- 15:41 - Zarrab’a tahliye muamması
- 15:37 - Kuzey Kore ABD’ye rest çekti
- 15:34 - O ilde 11 hayalet silah ele geçirildi
- 15:30 - D-100'de tehlike dolu anlar
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim