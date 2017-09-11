'Gizemli yol'da deney yaptılar

ERZURUM'un Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan karayolundaki, bölge halkının 'gizemli yol' dediği 200 metrelik bölümde, kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olanlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Kent merkezine 10 dakika mesafedeki Paladöken Dağı'nın yamacındaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan karayolun sol tarafındaki 'gizemli yol'da kontağı kapatılan otomobil kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor. Bu duruma tanık olmak isteyenler yurt içinden ve yurt dışından Erzurum'a geliyor. Özellikle haftasonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçla yer bulmak oldukça zor. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyenler bunu 'Abdurrahman Gazi'nin kerameti' olarak yorumlarken bilim adamları ve bazı vatandaşlar yolda deneyler yaparak bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor. Belediye daha önceden toprak olan yolu birkaç yıl önce asfaltlayıp yolun başlangıcına da sürücüler için üzerinde '1 aracı durdurunuz. 2 vitesi boşa alınız. 3 frenden ayağınızı çekiniz. 4 denemeye başlayabiliriniz' yazılı uyarı tabelası astı.



Kocaeli'den Erzurum'a gelen Ziya Gök ile oğlu Yusuf Gök, yolda su ve topla deney yaparak yolun göründüğü gibi yokuş yukarı olmadığını belirledi. Baba Gök, "Topu aşağı attığımızda bir müddet sonra yukarı doğru çıkıyor. Bir kabada su koyunca yolun gözümüzün gördüğü gibi yokuş yukarı olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yolda aslında keramet değil göz yanılması var" dedi.



Bilim adamları da yıllar önce yolda yaptıkları deneylerde bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu açıklamıştı. Vatandaşlar ise buranın kutsal bir yer olduğuna inanıyor.