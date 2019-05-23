Eski dostlarının Gizem Karaca'nın son kokain operasyonundan dolayı moralinin bozuk olduğunu ve en son evine aldığı eşyalardan dolayı doplandırıldığından dolayı psikolojisinin tamamen bozulup tedaviye başladığı konuşuluyor. Bir dönem dizilerin aranan yıldızı olan bir çok ünlü isimle başarılı işlere imza atan Gizem Karaca en son Çağatay Ulusoy'unda içinde olduğu uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve senelerce mahkemenin devam etmesinden sonra iyice bunalan eskisi gibi dizilerde rağbet görmeyen Karaca'nın eşi ile birlikte dolandırılmayıda kaldıramadı. Oyuncunun psikiyatrik tedaviye başladığı konuşuluyor.
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GİZEM'İN PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Oyuncu Gizem Karaca son dönemlerde başına gelen talihsiz olaylardan dolayı psikolojisinin bozuk olduğu konuşuluyor.
Etiketler: gizem, karaca, dolandırılma, uyuşturucu, operasyon, mahkmeme
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