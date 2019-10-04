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GİZEM KARACA’DAN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

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GİZEM KARACA’DAN SPOR SALONU PAYLAŞIMI
Uzun süredir televizyon ekranlarında yer alamayan 27 yaşındaki oyuncu Gizem Karaca, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Karaca, verdiği cesur pozlarla dikkatleri çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl İnsanlık Suçu dizisinde rol alan oyuncu Gizem Karaca, Magazin İzmir dergisi için kamera karşısına geçti. Dergi için özel poz veren Karaca, bu pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Spor sevgisinden dolayı çekimin çok güzel geçtiğini söyleyen Karaca, dergiye 20 sayfalık röportaj vermesi içinde “Çok konuşasım varmış” ifadelerini kullandı.

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