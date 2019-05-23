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Gizem Karaca dolandırıldı!

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Gizem Karaca dolandırıldı!
Gizem Karaca, İzmir’deki evi için 135 bin liralık beyaz eşya seçti ama ürünleri bir türlü teslim alamadı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, kendisini distribütör gibi tanıtan kişiden şikayetçi oldu.

Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, yeni evine beyaz eşya baktı. Karaca; İzmir'de inşaat halindeki evi için, kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan Barış Yıldızsoy'dan pazarlıkla 135 bin liralık beyaz eşya aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü oyuncu, katalogdan seçtiği eşyaları altı ay sonra teslim alacaktı. Karaca, bu süreçte satıcının hesabına yaklaşık 120 bin lira gönderdi.

Eşyaları almak istediğinde ise bahanelerle karşılaştı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, Yıldızsoy'u savcılığa şikayet etti.

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