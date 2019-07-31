Sacitaslan'ın haberine göre; nanistan'ın Kandiye şehrinin 20 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 07.40’ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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GİRİT'TE 5.1. ŞİDDETİNDE DEPREM!
Yunanistan'ın Girit Adası’nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sacitaslan'ın haberine göre; nanistan'ın Kandiye şehrinin 20 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 07.40’ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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