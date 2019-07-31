GİRİT'TE 5.1. ŞİDDETİNDE DEPREM!

Yunanistan'ın Girit Adası’nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sacitaslan'ın haberine göre; nanistan'ın Kandiye şehrinin 20 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 07.40’ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.