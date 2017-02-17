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Gırgır kapatıldı!

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Gırgır kapatıldı!
Gırgır dergisinde Hazreti Musa ile ilgili yayımlanan karikatür sosyal medyada yoğun tepki ile karşılaştı.

Sözcü gazetesinin okurlarına bedava dağıttığı karikatür dergisi Gırgır'da, Hz. Musa'ya küfürler içeren karikatür yayınlanması, sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuş, Twitter'dan yapılan açıklamada, 'Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilemeyen bu 'berbat' karikatür incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz' denilmişti.

DERGİNİN KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklamada, derginin kapatılmasına ve dergiden çalışan herkesin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtilerek, "Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

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