Giresun'da sel felaketi! Bakanlar bölgede son durumu aktardı

Süleyman Soylu bölgede yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sürekli buradaki durumu Cumhurbaşkanımızla paylaşmaya çalıştık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. Tirebolu -Doğankent yolunun çöken bir menfezde 5 jandarma evladımız bir operatör kardeşimiz kaybolmuştu. Onların arama kurtarma çalışmalarına da intikal ettik. Buranın yolu biz geldiğimiz noktaya kadar kapalıydı. Sonrasında açıldı. Bu selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Geldiğimizde 4 anayol kapalıydı bunların 3’ü açıldı. Diğeri için çalışmalar sürüyor. 153 vatandaşımız kurtarıldı. 11 vatandaşımız kayıp. 118 köy yolu kapalıydı. 20 köy yolu açıldı. Şu anda 98 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, 40'ına elektrik verildi. Altyapısında ciddi bir tahribat var, zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum. Benim gördüğüm burada bir tablo var. Vatandaşlarımızın dün akşamki yağmurdan çok korktuğunu hakikaten çok korkutucu bir yağmurla karşı karşıya kaldıklarını kendilerinin anlatımları ile müşade ettik. Burada hep birlikte olacağız. İnşallah buradaki yaraları sarmaya devam edeceğiz.

Murat Kurum'un açıklamarı şu şekilde; Tüm Türkiye’mizin başı sağ olsun, yoğun yağış sebebi ile 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi 3 ilçemiz en çok etkilenen ilçe oldular. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bütün bakanlıklarımız seferber oldular. Hem altyapı hem üst yapıların hasar tespitini yapmak üzere yalşaık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarına başladılar. Doğankent’te 4 yıkı, Dereli’de 3 yıkık yine Yağlıdere’de 10 yıkık toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık şu ana kadar. Diğer taraftan hem sel sebebi ile hem heyelan sebebi ile dere güzergahında olan alanlar var, bu çerçevede de Dereli’de 20 adet binayı boşaltıyoruz. Aynı şekilde Doğankent’te de heyelan riski altında olan 11 binanın boşaltım işlemini bugün itibari ile yapıyoruz.

Yeni konutlarımızın inşasına hızlıca başlayıp vatandaşlarımızı buralara taşımış olacağız.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamaları şu şekilde; Devletin 3 bakanı buradadır, günün ilk ışıkları ile birlikte hızlı bir şekilde gerekli yönlendirmelerimiz yaptık. Maksat yaraların bir an evvel sarılmasıdır. En başta tabii ki bir yandan kayıplarımızı konuşurken bir yandan da bölgenin fındık bölgesi olması sebebiyle çiftçinin fındıklarının zarar görmesi konuları konuşuldu. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az ama tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bölge köylülerine hasarları karşılığında 5 milyon liralık destek sağlamaya karar verdik.

Giresun 'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas karayolu ulaşıma kapandı.

Abdal Deresi'nin taşması sonucu ise Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Merkezi'nde yetkililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Soylu toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında "Giresun'da toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, ekskavatörde bir operatör de maalesef kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da incelemelerde de bulundu.

Ölü sayısı hakkında da konuşan Soylu "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız" dedi.

Kısa süre sonra yeniden açıklama yapan Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelan 4 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.



Soylu ayrıca 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 127 kişinin de arama kurtarmada kurtarıldığını belirtti.

Saat 15.00'de Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Giresun'daki sel felaketinde vefat eden vatandaşların sayısının 5'e yükseldiğini, 12 kişinin ise kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.