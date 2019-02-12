Gıdada terör estirenlere gerekli dersi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'da konuşuyor.İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Dün İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerimize rabbimden rahmet diliyorum.Türkiye üzerindeki hesaplar dün neyse bugün de odur. çünkü Türk aynı Türktür. hasımları da aynıdır.Yerimizde saydığımız gün gerilemeye başladığımız gündür.

Diline, dinine bakmadan mazluma sahip çıktığımız, adaletsizliklerini yüzlerine vurduğumuz için bize düşman oldular. Bundan asla pişman değiliz.

Maruz kaldığımız bu saldırılar bir berat belgemiz olarak görüyorum. Saldıranların hedefi aslında Türkiye'dir.Turizmi Kastamonu için kazanç kapısı haline getirmeye kararlıyız.

Kastamonulu çiftçi kardeşlerimize ne kadar destek verdik biliyor musunuz? Bay Kemal bak resmi rakamları açıklıyorum sana… 781 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

31 Mart çok önemli. Sandıklara sahip çıkacağız. Sabah sandıkların açılmasından bir saat önce sandık mahallinde olmanız lazım.

1000 yılda kesintisiz bir mücadele verdik bu coğrafyada. Yakın dönemde gelişmemizin önüne set koymaya çalıştılar. Yeri geldi PKK gibi bölücü, FETÖ gibi istismarcı, DEAŞ gibi ne idüğü belirsiz proje örgütlerle ülkemizi esir alınmak istendi. Ama bırakmayacağız. Cudi’de, Gabar’da hatta Kandil’de bunları kovaladık kovalıyoruz. Yeri geldi komik bahanelerle ülkemizi uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştılar. Ne zaman ayağa kalkmaya çalışsak tepemize binmeye kalktılar. 17 yıllık iktidarımız bunlarla mücadeleyle geçti.Belediye başkanlığı yaptım. 4.5 yılın sonunda bizi cezaevine gönderdiler. Her olanda hayır vardır. Yattık cezaevinde çıktık, işte AK Parti’yi kurduk. Partimizi kurduk 16 ayda iktidar olduk. İçeride teröristlerin başını ezdik, demokrasimizi geliştirdik, ekonomiyi güçlendirdik. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha kenetlendik.

Biz verdiğimiz mücadelenin ehemmiyetinin farkındayız. Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Kurla faizle diplomasiyle algıyla olmuyor bu defa ülkemizi soğan, patates, sivri biber, salatalık üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık mı? Tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Temizlik ürünlerinden tutun marketlerde ne varsa onların da belli bir kısmını buralarda satmaya başlayacağız. Bunlar terör estirdiler terör. Gıdada teröre estirenlere gereken dersi veriyoruz, vereceğiz. Bakalım sırada ne var? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Milletimizin ekonomide yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Teşviki desteği planlıyor ve uyguluyoruz.