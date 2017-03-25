Gezi'nin ünlü muhabiri Makbule Cengiz'den yeni kitap: Üzgünüm, Yazmak Zorundaydım!

Gezi Olayları sırasında yaptığı habercilikle adını tüm Türkiye’ye duyuran Halk Tv’nin eski muhabiri Makbule Cengiz yaşadıklarını kitaplaştırdı.

Cengiz, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Üzgünüm, Yazmak Zorundaydım!” isimli kitabında bir döneme tanıklıklarından oluşan çarpıcı hikayeleri ve bilinmeyenleri anlatırken kitabını “Bu benim evsizliğimin” hikayesi diye tanımlıyor.

Medyaya dair samimi bir eleştiri ve özeleştiri kitabı olarak tanıtılan kitapta bir çok sorunun cevabı da yer alıyor.

Kırmızı Kedi’den çıkan kitabın tanımında ise şu satırlar yer alıyor;

“Biliyorum, bazıları bu kitabı kızgınlıkla yazdığımı düşünecektir” diyor Makbule Cengiz, anlattıklarının bir yerinde. Aslında burada anlatılanlar, medyanın zor bir çıkmaza girdiği, karşılıklı yandaş nitelendirmesinin yoğunlaştığı bu günlerde sorgulayıcı ve özverili bir gazetecilik örneği, medyanın içinden medyaya dair samimi bir eleştiri. Gazetecilik idealiyle yola çıkan genç bir gazetecinin idealleri ile yalın gerçekler arasında sıkışması, yaşadığı hayal kırıklığının içtenlikle paylaşımı. Gezi olayları sırasında Halk TV ekranına kilitlenenlerin, kesintisiz canlı yayınlarda günlerce görev başında görenlerin çok iyi hatırladığı bir yüz, Makbule Cengiz. Çok sevdiği mesleğine istemeden ara vermek zorunda kaldı ve yaşadıklarını, gördüklerini habercilikte olduğu gibi sıcağı sıcağına değil de demlendirerek paylaşmak istedi. Eleştiri yaptığı kadar özeleştiriye de yer verdi kitabında, bu yüzden anlattıklarına kulak vermekte yarar var.

Gazeteci Makbule Cengiz, “Üzgünüm Yazmak Zorundaydım!”adlı kitabı için ilk imza gününü de düzenliyor. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan ve çıktığı günden beri ilgi odağı olan, ikinci baskıya geçen “Üzgünüm Yazmak Zorundaydım!” adlı kitabın ilk imza günü 25 Mart Cumartesi günü saat 17:00’da Beşiktaş’ta bulunan Kırmızı Kedi Kitapevinde yapılacak.