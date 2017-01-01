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Geriye gece kulübünde ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı

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Geriye gece kulübünde ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı
Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarından Kenan Kutluk da hayatını kaybetti.

 Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.
  Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu çıktı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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