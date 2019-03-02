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Gerilim tırmanıyor

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Gerilim tırmanıyor
Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 Pakistanlı hayatını kaybetti. Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 Hint yaşamını yitirdi.

Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordu sözcülüğünün basına yaptığı bilgilendirmede, Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtilerek, Hint askerlerinin ağır silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi.

Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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