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Gerçek hayatı aşk-ı memnu sanıyorlar

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Gerçek hayatı aşk-ı memnu sanıyorlar
6 Şubat'ta nikah masasına oturan ve hayatını Ali Atay'la birleştiren Hazal Kaya önceki gün oyuncu arkadaşı Sinem Öztürk'ün baby shower partisine katıldı.

Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Kaya tüm sorulara tek tek cevap verdi.
"Evlendikten sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna oyuncu, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi" yanıtı verdi

Beren Saat'i düğününe davet etmediği konuşulan Hazal Kaya, "Öyle bir şey olabilir mi? Beren'in bir manisi oldu herhalde. Gelemeyen bir çok arkadaşımız oldu. Düğüne davet etmemek gibi bir şey söz konusu değil. Aşk-ı Memnu sanıyorlar gerçek hayatı herhalde. Biz öyle insanlar değiliz. açıklamasında bulundu.

Kaya hamile olduğu yönünde çıkan iddiaları ise, "Hamile değilim. Kim uydurdu öyle bir şeyi bilmiyorum" sözleriyle yalanladı.
Sinem Öztürk'ün düzenlediği baby shower partisine katılan Hazal Kaya hakkında ortaya atılan iddialara tek tek cevap verdi.

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