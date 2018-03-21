Gerçek dostlar Kromozon saymaz!

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin genç ve başarılı BaşkanYardımcısı Burçin Baykal 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

dolayısıyla yayınladığı mesajda ‘’ Gerçek dostlar Kromozon saymaz, Yüreklerde sevgi olduktan sonra ‘’ ifadelerine yer verdi. Özel insanların

kendisini ziyaret ederek çerçeveli Atatürk Posteri hediye ettikleri Genç

Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ‘’ Belediye Başkanımız Sayın Dr. Handan

Toprak Benli’nin Sosyal ve Halkçı Beleddiyecilik anlayışı içerisinde yer

alan ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce, down sendromlu bireylerin

çalışma hayatına katılarak; bağımsız, özgüvenli hayatlar kurabilmeleri amacı

ile düzenlenen farkındalık projesinde bir kez daha anlıyoruz ki sayın

başkanımızın da dediği gibi ‘’ Önyargılar olmayınca engellerin de olmadığını

hep birlikte kanıtlıyoruz " ifadelerini kullandı

