Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin genç ve başarılı BaşkanYardımcısı Burçin Baykal 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
dolayısıyla yayınladığı mesajda ‘’ Gerçek dostlar Kromozon saymaz, Yüreklerde sevgi olduktan sonra ‘’ ifadelerine yer verdi. Özel insanların
kendisini ziyaret ederek çerçeveli Atatürk Posteri hediye ettikleri Genç
Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ‘’ Belediye Başkanımız Sayın Dr. Handan
Toprak Benli’nin Sosyal ve Halkçı Beleddiyecilik anlayışı içerisinde yer
alan ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce, down sendromlu bireylerin
çalışma hayatına katılarak; bağımsız, özgüvenli hayatlar kurabilmeleri amacı
ile düzenlenen farkındalık projesinde bir kez daha anlıyoruz ki sayın
başkanımızın da dediği gibi ‘’ Önyargılar olmayınca engellerin de olmadığını
hep birlikte kanıtlıyoruz " ifadelerini kullandı
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Gerçek dostlar Kromozon saymaz!
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin genç ve başarılı BaşkanYardımcısı Burçin Baykal 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
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