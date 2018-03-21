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Gerçek dostlar Kromozon saymaz!

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Gerçek dostlar Kromozon saymaz!
Gerçek dostlar Kromozon saymaz!

 Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin genç ve başarılı BaşkanYardımcısı Burçin Baykal 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
 dolayısıyla yayınladığı mesajda ‘’ Gerçek dostlar Kromozon saymaz, Yüreklerde sevgi olduktan sonra ‘’ ifadelerine yer verdi. Özel insanların
kendisini ziyaret ederek  çerçeveli Atatürk Posteri hediye ettikleri  Genç
Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ‘’ Belediye Başkanımız Sayın Dr. Handan
Toprak Benli’nin Sosyal  ve Halkçı Beleddiyecilik anlayışı içerisinde yer
 alan ve  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce, down sendromlu bireylerin
 çalışma hayatına katılarak; bağımsız, özgüvenli hayatlar kurabilmeleri amacı
 ile düzenlenen farkındalık projesinde bir kez daha anlıyoruz  ki sayın
 başkanımızın da dediği gibi ‘’ Önyargılar olmayınca engellerin de olmadığını
 hep birlikte kanıtlıyoruz " ifadelerini kullandı
 

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