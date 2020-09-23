Gerçeğe dönüşen hayal: Uçan araba Cezeri

Uçan otomobil Cezeri. Bir hayalin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin kanıtı. Tamamen yerli ve milli. Baykar Savunma tarafından geliştirildi. İlk kez 2019 yılında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

Uçan araçlar sadece filmlerde karşımıza çıkıyordu, bir hayaldi ancak o hayal Türkiye'de gerçek oldu. Uçan araba Cezeri tüm dünyada yankı buldu. Yani kısaca geleceğin yatırımı Türkiye'de yapıldı. Türkiye'nin uçan otomobili ismini, bilim insanı Cezeri'den aldı.

Uçan araç Cezeri'nin kullanımı ise oldukça kolay yani herkes kolaylıkla bu aracı kullanabilecek. Şimdilik kısa mesafe uçuşlar yapılıyor ancak hedef daha fazla.

Trafikte uçan otomobil Cezeriyi görmek ise 15 yıl içinde mümkün olacak.