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Gerçeğe dönüşen hayal: Uçan araba Cezeri

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Gerçeğe dönüşen hayal: Uçan araba Cezeri
Uçan araba Cezeri. İlk kez 2019 yılında İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te gördük. Ve geçtiğimiz günlerde de test uçuşları yapıldı. Uçuş başarıyla gerçekleşti. Tüm dünya uçan araba Cezeri'yi konuştu. Tamamen yerli ve milli olan Cezeri'nin özellikleri ne

İsmi nereden geliyor. Ve ne zaman Cezeri hayatımıza tam anlamıyla girecek? Baykar tarafından yapılan uçan araba Cezeri'ye dair tüm bu soruları CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sordu.

Uçan otomobil Cezeri. Bir hayalin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin kanıtı. Tamamen yerli ve milli. Baykar Savunma tarafından geliştirildi. İlk kez 2019 yılında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

Uçan araçlar sadece filmlerde karşımıza çıkıyordu, bir hayaldi ancak o hayal Türkiye'de gerçek oldu. Uçan araba Cezeri tüm dünyada yankı buldu. Yani kısaca geleceğin yatırımı Türkiye'de yapıldı. Türkiye'nin uçan otomobili ismini, bilim insanı Cezeri'den aldı.

Uçan araç Cezeri'nin kullanımı ise oldukça kolay yani herkes kolaylıkla bu aracı kullanabilecek. Şimdilik kısa mesafe uçuşlar yapılıyor ancak hedef daha fazla.

Trafikte uçan otomobil Cezeriyi görmek ise 15 yıl içinde mümkün olacak.

 

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