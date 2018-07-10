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Genelkurmay başkanı belli oldu

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Genelkurmay başkanı belli oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına Yaşar Güler getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

EN YAŞLI YARDIMCI VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kararname ile Cumhurbaşkanı Yardımcılarının görevleri, Cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüklerinin görevleri de belirlendi.  Buna göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları özel kalem müdürleri, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının resmi ve özel yazışmalarını yürütecek, her türlü protokol, tören, yurt içi ve yurt dışı gezi işlerini düzenleyecek ve yürütecek, Cumhurbaşkanı Yardımcıları tarafından verilen görevleri yapacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Cumhurbaşkanlığı kadro cetvelinde gösterilecek.

3 KARARNAME YAYIMLANDI

Buna göre, "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı.

"2" numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi.

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar ise "3" numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde düzenlendi.

İlk kararnamenin içeriği

"1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Ortak Hükümler" başlıklı bölümlerden oluştu.

Söz konusu kararname ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki oluşturulan kurul ve ofislerin yapısı, Bakanlıkların teşkilat yapılanmaları ve bağlı kurum ile kuruluşlara dair esaslar ve usuller belirlendi.

İlk kararnamede 7 ayrı kısım ve 539 maddeye yer verildi.

Diğer kararnameler

"2" numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ise kararname kapsamındaki bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usulleri düzenlendi.

Bu kararnamede 17 madde ve geçici 1 madde yer aldı.

15 madde ve geçici 1 maddeden oluşan "3" numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar bulunuyor.

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