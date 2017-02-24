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Altının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde
Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında
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Güncel
24.02.2017 12:18
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor
Ayrıntıları aktaracağız...
Etiketler:
Hulusi Akar
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