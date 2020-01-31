Genç Turizmci

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden aynı zamanda BONNE VIE dergisi moda editörü olan Melisa Özmen, şimdiye kadar Tanju Babacan, Yıldırım Mayruk, Faruk Saraç ve daha birçok tanınmış modacıyla yaptığı röportajlarla geniş bir okuyucu kitlesine hitap ed

Biz sizi cemiyet dergilerinden zaten tanıyoruz ama yine de Melisa Özmen kimdir, bizlere anlatır mısınız?

Doğa Kolejinden mezun olduktan sonra belli bir süre yurt dışında hem yabancı dilimi daha da çok geliştirmek hem de aile mesleğimiz olan Turizm Otelcilik konusundaki bilgilerimi geliştirmek için İngiltere’de yaşadım. Aynı zamanda hızlandırılmış bir eğitim aldım. İş hayatım ve düzenim buraya endeksli olduğu için üniversite hayatımı yurt dışında tercih etmedim.. Halen sık sık yurt dışına gittiğim oluyor tabii. Tamamen kopmuş değilim. Daha sonra ülkeme geldiğimde Nişantaşı Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü’nde eğitim hayatıma devam etmeye başladım. Ayrıca bir yandan da aile şirketimizin yönetim kurulu üyesiyim. Eş zamanlı olarak yoğun bir iş tempom var haliyle... Çok ünlü bir cemiyet dergisinde moda üzerine köşe yazarı olduğumu da biliyorsunuz. . Annemle birlikte kurduğumuz bir dernek olan ‘BİRUMDER’de gençlik kolları başkanlığı görevimi yönetiyorum aynı zamanda...

Röportajıma ilk olarak sosyal medya hesabınız ile başlayalım. İnternette çok fanın ve takipçiniz var. Bu başarının sırrı ne?

Sosyal medya hesabım benim için çok değerli. Kendime vakit ayırabildiğim zamanlar içerisinde en çok aktif olduğum mecra Instagram hesabım… Kendime özel ve sadece kendi dünyama yer veriyorum.. Kendi tarzımı, stilimi ve yaşamımı sevenlerime yansıtabildiğim en şeffaf platform olarak görüyorum. Moda, seyahat, eğlence ve lüks hayat seven herkes Melisa Özmen’i de seviyor. Bütün takipçilerim ve fanlarım benim için çok değerli. Şu anda 500 bine yakın takipçim var ve 100’e yakın fan sayfasına sahibim... Hepsine burdan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.

Geleceğe dair kariyer planlamalarınızda neler olacak? Hedefleriniz nelerdir?

Aslında şu anda kariyer ve iş olarak yeterince güzel bir noktada olduğuma inanıyorum. Yani olmak istediğim noktadayım. O yüzden geleceğe dair eğitim hayatımı tamamiyle bitirmek sonrasında şirketimize ve otelimize konsantre olmak istiyorum. Moda editörlüğü de benim için çok güzel bir deneyim ve tecrübe tabii... Zaten zevk alıp ilgi duyduğum bir alanı hobi olarak yapıyorum. Her ay çok ünlü ve işinde son derece başarılı modacılarla olan söyleşilerimi sevgili okurlarımla paylaşıyorum.. Moda benim hayatımın en büyük ve vazgeçilmez tutkularından bir tanesi diyebilirim.

Kıyafetleriniz çok tarz ve iddalı. Styling yardımı alıyor musunuz?

Teşekkür ederim. Dediğim gibi moda benim hayatımın neredeyse en büyük tutkusu çocukluğumdan beri…En son trendleri yakından takip edip ona göre giyim tarzımı belirlerdim. Styling yardımı bu zamana kadar hiçbir zaman alma gereksinimi hissetmedim açıkcası... İddialı ve zor bulunan ender parçalar her zaman favorimdir. Pişti olmayı seven birisi değilim.. Bir giydiğini bir daha giymeme klişesine katılmayanlardanım. Çünkü tercih ettiğim kombinler bir daha giyilmeyecek kadar değersiz ve sıradan değil benim için.... Giyim tarzım ve dış görünümüm yakın çevrem ve genelde herkes tarafından Paris Hilton’la çok benzetilir... Kendisini beğenirim.

Türkiye’de en tarz bulduğunuz bayan kim desem? Hem cemiyetten hem ünlü isimlerlen bize örnek verir misiniz?

Bana göre Türkiye’de en tarz bulduğum bayan annem Tülay Özmen’dir. Cemiyetteki bir çok ismin giyim tarzını beğeniyorum. Zaten hepsi de stil sahibi insanlar. Cemiyetten Ender Mermerci, Eda Taşpınar, Süreyya Yalçın... Ünlülerden ise kimsenin giymeye cesaret edemediği parçaları kusursuz bir şekilde taşıyan Ajda Pekkan… Yıllara meydan okuyan ve zevkli giyim tarzı, güzelliğiyle takdir ettiğim Nebahat Çehre…

Sizi hep şık ve lüks restoranlarda görüyoruz. Peki Melisa Özmen yemek yapıyor mu?

Evet yapıyor tabii ki... Hem de dünya mutfağı… Evde kendim yemek yapıp yediğim zaman bana verdiği keyif, dışarda yediğim şık ve lüks olan restoranlarla kıyaslanamaz. Bunun için çeşitli yemek kurslarına gittim. Yapmaktan en keyif aldıklarım ise hiç tartışmasız yerli lezzetlerimizden sonra Çin ve İtalyan yemekleri olduğunu söyleyebilirim.

Bir Umut ve Gül Derneği Gençlik Kolları başkanısınız. Bu derneği bizlere anlatır mısınız? Bu dernek kimler için hizmet veriyor? Kurucusu ve yöneticisi kimdir?

Evet yaklaşık 6 yıldır gençlik kolları başkanlığı görevimi yürütüyorum. Derneğimiz yetiştirme yurdundaki kimsesiz genç kızlarımıza yardım için kurulan bir dernek… Üyelerimiz şeffaf bir şekilde direkt olarak yurda yardımlarını yapıyorlar. Kurucusu ve başkanı annem Tülay Özmen… Yönetimini de aynı şekilde gençlik kolları başkanı olarak ben ve üyelerimiz yapıyoruz... Biz bir aile sayılırız.

Bonne Vie Dergisi’nde, “Melisa’nın Moda Dünyası” isimli aylık çıkan köşe yazılarını yayınlıyorsunuz bizlere … Biraz bu köşenden bahseder misiniz? Eleştirdiğiniz isimler oluyor mu? Köşenizde nelere yer veriyorsunuz?

Bu köşemde modaya olan bakış açımı, elbise, ayakkabı ve çantalardan tutun da makyaj malzemeleri, parfüm ve mücevherlere kadar trendleri kaleme alıyorum. Her ay değişik ve farklı bir markada çekimimi gerçekleştiriyorum giyim, mücevher ve makyaj üzerine... Olmazsa olmazımız her ay farklı isimlerle, en eski ve duayen modacılarımızla yapmış olduğum moda sohbetlerine yer vermem... Eleştirdiğim isimler olmuyor daha çok kendi stilimi ve genel olarak tam anlamıyla modanın kalbini yansıtıyorum... İsminden de anlaşıldığı gibi benim moda dünyamı yani...