  • BIST 107.486
  • Altın 146,206
  • Dolar 3,4574
  • Euro 4,1349
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASuriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor

Genç Sultanlar Dünya Şampiyonu

»
Genç Sultanlar Dünya Şampiyonu
TÜRKİYE, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nnda Slovenya'yı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Arena Stozice'de Türkiye ile Slovenya final maçında karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 4-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. 

Türkiye, ilk sette Slovenya karşısında 15-12 üstünlük sağladı. Etkili oyununun sürdüreren ay-yıldızlı ekip ikinci setten 15-11, üçüncü setten 15-13, dördüncü setten ise 15-8 üstünlükle ayrılarak mücadeleyi 4-0 kanazdı ve 3'üncüsü düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazanmış oldu. 

 

Şampiyon voleybolcular kupasını aldı

2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, kupasını aldı. 

Karşılaşma sonrası duygularını payyaşan Başantrenör Ataman Güneyligil, "Final gibi bir final oynadık. Bazı hatalar yaptık, hemen hatalarımızın farkına varıp, çözüm bulduk ve oyunumuzu oynamaya devam ettik. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum, çok mutluyum. Oyuncularıma ve Federasyonumuza çok teşekkür ederim" dedi.

Takım kaptanı Çağla Akın ise "Çok sabırlı bir oyun oynadık ve rakibin hata yapmasını bekledik, Bulgaristan maçından sonra Türkiye'nin geri döndüğünü söylemiştim. Yarı finalde ve bugün bunu ispatladık. Takım arkadaşlarım, antrenörlerimiz, ekibimizle gurur duyuyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Hep birlikte rüyamızı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bize inanan ve destekleyenlere, ailelerimize, herkese çok teşekkür ederim."

İKİ MİLLİ OYUNCU DÜNYA ŞAMPİYONASI RÜYA TAKIMI'NDA

2017 Dünya Şampiyonu olan U23 Milli Voleybol Takımından Hande Baladın ve Beyza Arıcı rüya takımda yer aldı.

Şampiyonanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ve En İyi Köşe Smaçör ödüllerini Hande Baladın, En İyi Orta Oyuncu Ödülü'nü Beyza Arıcı aldı.

2017 FIVB Bayanlar U23 Dünya Şampiyonası Rüya Takımı:

En Değerli Oyuncu (MVP): Hande Baladın (Türkiye)

En İyi Köşe Smaçörler: Hande Baladın (Türkiye), Madeline Jazmin Guillen (Dominik Cumhuriyeti)

En İyi Orta Oyuncular: Beyza Arıcı (Türkiye), Sasa Planinsec (Slovenya)

En İyi Libero: Zhana Todorova (Bulgaristan)

En İyi Pasör: Eva Mori (Slovenya)

En İyi Pasör Çaprazı: Iza Mlakar (Slovenya)

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Genç Sultanlar Dünya Şampiyonu18 Eylül 2017 Pazartesi 13:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de18 Eylül 2017 Pazartesi 13:06
  • Rize'de gülümseten pankart18 Eylül 2017 Pazartesi 12:59
  • İstanbul Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı!.. İşte nedeni!18 Eylül 2017 Pazartesi 12:55
  • TSK'dan Silopi/Habur bölgesinde kritik tatbikat!18 Eylül 2017 Pazartesi 12:51
  • Başbakan Yıldırım'dan son dakika TEOG açıklaması18 Eylül 2017 Pazartesi 12:47
  • Son dakika: Üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü17 Eylül 2017 Pazar 16:04
  • İhracatlık kuru incirde fiyatlar yükseldi17 Eylül 2017 Pazar 16:03
  • Balıkçılara erken hamsi avı uyarısı17 Eylül 2017 Pazar 16:01
  • İndirimli mobilyada son günler17 Eylül 2017 Pazar 16:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim