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GENÇ ŞARKICI YAŞAMINI YİTİRDİ!

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GENÇ ŞARKICI YAŞAMINI YİTİRDİ!
Güney Kore'den çıkan en ünlü şarkıcılardan Sulli'nin 25 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kore haber ajansı Yonap, bir dönem f(x) isimli grupta şarkı söyleyen ve Instagram'da 5.9 milyonu aşkın takipçisi olan şarkıcının evinde ölü bulunduğunu aktardı.

Güney Kore, ülkenin en popüler şarkıcılarından Sulli’nin ölüm haberinin şokunu yaşıyor. Başkent Seul’deki Seongnam bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki şarkıcının cansız bedeninin evinde bulunduğunu aktaran yerel basın, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Instagram üzerinde 5.8 milyonu aşkın takipçisi olan genç kızın ölüm haberi ülkede şok etkisi yarattı.

Sulli sahne ismini kullanan Choi Jin-ri’nin gece 3:21 sularında yaşamını yitirdiği açıklandı. Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan fakat kısa bir süre sonra gruptan ayrılmak zorunda kalan Sulli’nin ölüm nedeninin bilinmediği açıklandı. Kariyerine tek başına devam eden Sulli kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde de rol almıştı.

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