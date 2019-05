GENÇ MODELE OYUNCULUK TEKLİFİ

Güzel model İdil Arca Erkenci Kuş dizisinden teklif aldı.

Yapımcılığını Gold Film'den Farut Turgut'un üstlendiği ekranların sevilen dizisinden ünlü model İdil Arca'a teklif geldikten sonra Arca'nın bu projeye nasıl bakacağı merakla bekleniyor. Uzun yıllar modellik konusunda tecrübe edinmiş Arca bu teklif ile birlikte ekranlarda da boy göstermesi için yapımcılar tarafından yakın takibe alınmış gibi görünüyor.

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Star Tv'nin sevilerek takip edilen dizisi Erkenci Kuş geniş oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosu ile her bölümü severek izlenen dizi her Cumartesi saat 20:00 'da Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.