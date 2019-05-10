  • BIST 88.533
  • Altın 247,462
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

GENÇ MODELE OYUNCULUK TEKLİFİ

»
GENÇ MODELE OYUNCULUK TEKLİFİ
Güzel model İdil Arca Erkenci Kuş dizisinden teklif aldı.

Yapımcılığını Gold Film'den Farut Turgut'un üstlendiği ekranların sevilen dizisinden ünlü model İdil Arca'a teklif geldikten sonra Arca'nın bu projeye nasıl bakacağı merakla bekleniyor. Uzun yıllar modellik konusunda tecrübe edinmiş Arca bu teklif ile birlikte ekranlarda da boy göstermesi için yapımcılar tarafından yakın takibe alınmış gibi görünüyor. 

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Star Tv'nin sevilerek takip edilen dizisi Erkenci Kuş geniş oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosu ile her bölümü severek izlenen dizi her Cumartesi saat 20:00  'da Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.img-20190510-wa0010.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara baskılara boyun eğmiyor!10 Mayıs 2019 Cuma 12:47
  • İsrail güçleri dehşet saçtı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan müslümanlara saldırdı10 Mayıs 2019 Cuma 12:27
  • İBB'DEN YALANLAMA GELDİ10 Mayıs 2019 Cuma 10:52
  • SANATÇILAR YALNIZ KALMADI10 Mayıs 2019 Cuma 09:23
  • AKP'Lİ BAŞKAN'DAN ÇİRKİN İFADELER10 Mayıs 2019 Cuma 09:19
  • ERDOĞAN "ŞAHSIMA ÖLÜM TEHDİTLERİ YAPILDI"10 Mayıs 2019 Cuma 09:14
  • HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK10 Mayıs 2019 Cuma 09:09
  • BANKALAR YARIŞA GİRDİ10 Mayıs 2019 Cuma 08:05
  • İLK RESMİ ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI10 Mayıs 2019 Cuma 08:00
  • HAZAL KAYA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ09 Mayıs 2019 Perşembe 19:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim