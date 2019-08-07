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GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

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GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI
45 yaşındaki İngiliz model Kate Moss, Fransa sahillerinde haftalığı 300 bin liralık bir yatta görüntülendi.

Kusursuz fiziği ve keskin yüz hatlarıyla bir döneme damga vuran 45 yaşındaki top model Kate Moss, Fransa'nın güneyinde bulunan Saint-Tropez'de yazın keyfini çıkarıyor.Haftalığı 45 bin sterlin (300 bin TL) olan bir yatta arkadaşlarıyla tatil yapan Moss, gri bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.Yaşına rağmen fiziğini koruduğu gözlenen güzel model, Lady Mary Charteris, Sadie Frost ve Darren Strowger ile lüks yatta oldukça eğlenceli bir gün geçirdi.

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