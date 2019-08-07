Kusursuz fiziği ve keskin yüz hatlarıyla bir döneme damga vuran 45 yaşındaki top model Kate Moss, Fransa'nın güneyinde bulunan Saint-Tropez'de yazın keyfini çıkarıyor.Haftalığı 45 bin sterlin (300 bin TL) olan bir yatta arkadaşlarıyla tatil yapan Moss, gri bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.Yaşına rağmen fiziğini koruduğu gözlenen güzel model, Lady Mary Charteris, Sadie Frost ve Darren Strowger ile lüks yatta oldukça eğlenceli bir gün geçirdi.
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45 yaşındaki İngiliz model Kate Moss, Fransa sahillerinde haftalığı 300 bin liralık bir yatta görüntülendi.
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- 16:51 - FİLM GERÇEK OLDU! DARPHANEYİ SOYDULAR
- 16:47 - HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEDİM
- 16:37 - JENNİFER LOPEZ'İN İKİZİ ORTAYA ÇIKTI
- 16:29 - KIYAFETLERİ SERVET DEĞERİNDE
- 16:23 - GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI
- 16:15 - TRANSFERİN ÖNÜNE GEÇTİ
- 16:08 - TİMES MANŞET DEĞİŞTİRDİ!
- 16:02 - KAHVE 1 TL
- 15:53 - TEK BAŞINA TATİLE GİTTİ GERİ DÖNMEDİ
- 15:46 - KADINLARIN ÜSTSÜZ YÜZMESİNE İZİN ÇIKTI!
- 15:45 - TEKNE POZU OLAY OLDU
- 15:38 - YILMAZ VURAL'IN OĞLU SÜNNET OLDU
- 15:35 - MESUT ÖZİL GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
- 15:33 - KORUMAYLA YÜZDÜ!
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