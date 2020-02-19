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Genç Kızdan Şok İtiraf 130 erkekle beraber oldum

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Genç Kızdan Şok İtiraf 130 erkekle beraber oldum
Annesini kaybettikten sonra boşluğu doldurmak için cinsel hayatına odaklandı.

28 yaşında olan genç kadın, Doktora gittiğinde doktorun ona ''Cinsel İlişkisi Bağımlısı'' teşhisi koymuş. Genç kız bunun bir yaşam tarzı değil bir hastalık olduğunu söyledi.

Frankie Considine, İngilterede yaşayan 28 yaşında bir çocuk annesi. Modellik yaparak para kazanaın genç kadın ilk deneyimini 14 yaşında yaşadığını söyledi. 14 yaşından 18 yaşına kadar süren ilişkinin bitme sebebi ise kendi sadakatsizliği olduğunu söyledi. Annesini kanserden kaybeden kadın, hastalığının bu olaydan sonra daha da arttığını söyledi. 

Genç kadın sosyal çevrede çok samimi biri, fakat hastalığı nedeniyle genellikle uzak durmaya çalışıyor ve bu hastalık yüzünden işe dahi ara ara gidemiyordu. Annesini kaybettikten sonra 3 yıl içerisinde 80 kişiyle birlikte olmuş, 21. yaş günüde ise 4 farklı erkekle beraber olmuş: Bugüne kadarda 130 erkekle beraber olmuş.

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