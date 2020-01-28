Genç Kıza Tuvalette Tecavüz Girişimi

İstanbul sosyetesinin uğrak yerlerinden olan bir mekanda tecavüz girişiminin yaşandığı iddia edildi. Bebek'te bulunan mekanın Lucca isimli mekan olduğu iddia edilirken, tecavüz girişiminde bulunan kişinin de işletmeci A.İ, olduğu öne sürüldü.

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan, söz konusu tecavüz girişimininin İstanbul Bebek'te en ünlü işletmelerden birinde yaşandığını aktarırken, haberinde mekan ismine ve işletme sahibinin ismine yer vermedi.

Haberde, genç bir kadının, arkadaşları ile birlikte Bebek'in en ünlü eğlence mekanlarından birine eğlenmeye gittiği belirtilerek, yaşanan olay şöyle anlatıldı:

"Genç kadın arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Bir ara tuvalete gitmeye çalışan bu genç hanımefendi mekanın kalabalık olmasından ve tuvalette çok sıra olmasından dolayı mutfak kısmında bulunan tuvalete gitti. Mekanın tuvaleti yetmediği için mutfakta bulunan hem çalışanların hem de yoğun olduğu zaman müşterilerin kullandığı tuvalete giren bu genç kadın hiç unutamayacağı bir kabus yaşadı.

Mekanın işletmecisi A.İ, R.D. isimli genç kızı lavabodan çıkarken sıkıştırmış. Genç kadını içeri itip, kapıyı kilitlemiş. R.D. isimli genç kıza tecavüz etmeye kalkan A.İ. isimli işletmeci, genç kadının çığlıkları sonrası yakayı ele vermiş. Kadın, müşterilerin yardımı ile tecavüzden kurtulmuş. Hemen bir karakola ve sonra savcılığa giden R.D. mekandan ve işletmeciden şikâyetçi olmuş. Mekan sahibi de bu olay sonrası ise hemen işletmeciyi açığa almış… Tecavüz girişimiyle ilgili yeni detayları, hangi mekanda geçtiğini ve olayın ortağa çıkmaması için genç kıza verilen teklifleri de bir sonraki yazımda yazacağım…"

İSİM VERDİ

Gazeteci Makbule Cengiz ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cengiz, o mekanın isminin "Lucca" adlı bir bar olduğunu belirterek, "Adını yazamadığınız Bebek’teki o ünlü mekan “Lucca” olmalı! İşletmecisi A.İ'den mi bahsediyorsunuz? Bu haberlerde mekan ve tecavüzcü adını açık açık yazacaksınız ki herkes bilecek gitmeyecek! Sadece lüks olduğu için bir mekana girebilmek adına bu şahısları adam ediyorsunuz!" diye ifade etti.

"İKİ ÇALIŞANIMIZ ARASINDADIR"

Öte yandan, Sözcü gazetesinden Ünal Demirkaya ise, konuyla ilgili olarak araştırma yaptığını ifade ederek, mekanın "lucca" olduğunu öğrendiğini ve mekan sahibinin de Cem Mirap olduğunu yazdı. Demirkaya, Mirap ile temasa geçtiğini de anlattı.

Mirap'a not bırakarak, "Kadın müşteriye tecavüz olayı" haberlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorduğunu ifade eden Demirkaya, işletmenin Halkla İlişkiler Bölümü'nden bir yanıt geldiğini söyledi. Demirkaya, söz konusu yapılan açıklamada, "İddia edilen olay iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir" denildiğini aktardı.

"Lucca" adlı mekandan Ünal Demirkaya'ya yapılan açıklama şu şekilde:

"Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir.

Konuyu haber aldığımız zaman derhal suça konu eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz.'"

superhaber.tv