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Genç beden öğretmeni ölü bulundu!

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Genç beden öğretmeni ölü bulundu!
İstanbul Küçükçekmece'de bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Sercan Uruç evinde ölü bulundu.

İstanbul Büyükçekmece’deki bir imam hatip lisesinin beden eğitimi öğretmeni 36 yaşındaki Sercan Uruç’un iki gün okula gitmeyince mesai arkadaşları endişelendi.

Uruç’a telefonla ulaşamayınca evine giden arkadaşları kapıyı da açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingirin içeriden kilitli kapıyı açmasının ardından eve giren öğretmenler, Uruç’un kısmen yanmış cesediyle karşılaştı.

Öğretmenlerin polise haber vermesiyle birlikte olay yerine giden ekipler, Uruç’un hemen yanı başında uyuşturucu düzeneği olan kova ve folyo parçaları buldu.

Cesedinin bulunduğu eve 2 hafta önce taşındığı öğrenilen öğretmenin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayın ardından Sercan Uruç’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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