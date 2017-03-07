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Genç adamın katili, kardeşi çıktı!

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Genç adamın katili, kardeşi çıktı!
Evinde bıçaklanarak öldürülen balıkçı Kenan Karadoğan’ın katili kardeşi Halil Karadoğan çıktı.

 İzmir'de balıkçılık yapan Kenan Karadoğan (35) evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili Karadoğan'ın kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kenan Karadoğan, gece saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak Zafertepe Mahallesi 611 sokakta kendisine ait eve gitti. Sabah ağabeyini merak eden kardeşi Halil Karadoğan, telefonla arayarak ulaşmaya çalıştı.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Ancak ağabeyinin telefonu açmaması üzerine durumdan şüphelenerek kaldığı eve giden Halil Karadoğan, ağabeyini kanlar içerisinde buldu. Durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kenan Karadoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayetin üzerinden birkaç saat geçmeden kardeşi Halil Karadoğan ile ev arkadaşı E.T'yi gözaltına aldı.

Bozyaka Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulamalar sonrası gerçek ortaya çıktı.

KAVGA ETMİŞLER

İki kardeşin kavga ettikleri ve bu sırada kavgada Halil Karadoğan'ın ağabeyini bıçakladığı öğrenildi. İfadelerinin ardından Halil Karadoğan ve arkadaşı E.T. mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrası katil zanlısı Halil Karadoğan tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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