Yaşar Çakmak yazdı

Gemisini yürüten tüccarlar

Gerçekten taşı, toprağı, reklam ve şöhret için servet savuranı, tanıtım manyağı ve dahi sponsoru, dandik gecelerle paraya para demeyeni , hanut için kalem oynatanı ile başka İstanbul yok bu yer kürede...

Aslında arz-talep dengesi ile yürüyor bu işler... Başka değişle her kel satıcının kör alıcısı oluyor mutlaka...

Kimi, aptalca düşüyor tezgaha... Sanıyor ki, bir organizsayona, 3 kuruşluk ödül veya yarışma gecesine sponsor olunca, satışları patlayacak, otelince, tatil köyündemüşteri patlayacak... Kapalı devre hazırlanan dergide 2 sayfalık haber, gecede sahneye çıkıp ödül verip sponsor olarak anons edilince, sanıyor ki, tüm ülke kendisini ve ürününü, tanıdı... Ah nerede o günler... Çoğu boyunun ölçüsünü alıyor, ertesi yıl kapatıyor avanta kapılarını, ama dedik ya, reklam düşkünü o kadar çok kişi-kurum var ki, bir diğeri düşüyor bu tezgaha ve bu çark böyle sürürp gidiyor. Tanesi 5 litaya yaptırılan işporta malı ödüller de Oscar gibi geliyor sahneye çıkana...

Evet, içimiz dışımız yarışma, etkinlik, ödül töreni geceleri oldu... 50 tane satmayan dergiler bile sponsorlar buluyor, mekanlarda bedava gece düzenliyor... Vallahi akıl almıyor... Adamlar para s.....yor demek ki...İşin ilginci ödül almaya koşanlar bile oluyor gerçeği bildiği halde...

Allah Allah bu nasıl yarışma

Şöyle bir geçmişten günümüze doğru gelelim... Milyonların izlediği hangi kanalda yapılan ses yarışmalarında derceye girenlerin hangisi iyi bir müzikholde sahneye çıktı, albümü sattı... Yok... Bu gerçek ortadayken, ses veya artist yarışması düzenlersen ne olur? Ama bu gerçek ortadayken ve sergilenen bir orta oyunun öteye gitmeyeceği halde, bu tüccarlara para yağdıran, köşeyi dönmelerini sağlayan sponsorları anlamak vallahi akıl işi değil...

Bile bile “GECE DÜZENLEME TÜCCARLARI”nın tezgahına düşenlerin de bizim bilmediğimiz bir hesabı, çıkarı var galiba...

VE MEDYA TÜCCARLARI

Evet... Dandik yarışma ve ödül gecelerini yanısıra, bir de medya ayağı var çuvalla para kazanmanın... Maaşın 2 haneli bile değildir, ama bir yatın eksiktir nasıl oluyorsa...

Para kazanmanın en basit yollarından biri böyle dandik yarışmaları gazetede haber yaparsın avantayı kaparsın... Uyanık iş adamları, firmalar seni çok iyi araştırdığı ve yemlemeye geleceğini bildiği için listelerine alırlar hemen... Her türlü ürürn, etkinlik, seyahat olaylarına seni dave ederler... Gazetenin sayfalarını, varsa köşeni açarsın onların hizmetine. Gelsin paralar, para eden hediyeler... Dikkat edin... Bazı büyük olduğunu iddia eden gazetelerin okur temsilcileri dayanamayıp kaç defa avanta geziye giden ve davet edenlerin reklamını köşelerinde, sayfalarında yapan kendi gazetesinin elemanlarını eleştirdi, ama nedense ne patronlarını, ne amirlarinin “tık”ı çıkmadı... Vallahi bu sessizliği, tepkisizliği anlamak anlamak mümkü değil...

Sanat dünyası da iyi bir pazardır para kazanmak için... Basın danışmanlığı yaparsın, veya bir tanıtım firmasıyla ortak çalışırsın parayı götürürsün...

Ama hakkını teslim edelim ki,MEDYA TÜCCARARININ ürün veya firma reklamı yapma konusundaki etkisi, GECE DÜZENLEME TÜCCARLARI’na göre çok daha fazladır... Patronlar ve amirler sesini çıkarmadığı sürece de medyadaki kirlilik giderek artacaktır...