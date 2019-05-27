GELMEDEN İSTEKLERİNİ SÖYLEDİ

Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez'in konser öncesi istekleri ortaya çıktı.

Antalya listesi..

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's May Party' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verecek.

Amerikalı şarkıcıyı dinlemek izleyenler kişi başı 2 bin TL ödeyecek.

Antalya'da bir otelin gecceliği 25 bin TL olan kral dairesinde konaklayacak olan JLo, Antalya konseri öncesi bir takım isteklerde bulundu.

Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek.

Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.

Eksik olmasını istemediği yiyecekler; çikolata, kurabiye, cips, meyve. Yemekleri villanın mutfağında özel hazırlanacak.

Jennifer'a özel spor odası yapıldı.