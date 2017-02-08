  • BIST 87.570
  • Altın 149,087
  • Dolar 3,7465
  • Euro 3,9881
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Gelinler yürek hoplattı

»
Gelinler yürek hoplattı
Bu gelinlikleri giymek cesaret ister

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat tarihlerinde, bu yıl 11''nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Gala Defilesi, Portekizli ünlü modacı Micaela Oliveira''nın giyilmesi cesaret isteyen transparan gelinlikleriyle gerçekleşti.
Gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen ''IF Wedding Fashion İzmir'' 11. kez açıldı. Fuar İzmir''de düzenlenen gelinlik, damatlık ve abiye giyim fuarında, Portekizli ünlü modacı Micaela Oliveira’nın imzasını taşıyan koleksiyonun sergilendiği Gala Defilesi''ne transparan gelinlikler damga vurdu.
Defilede, iç çamaşırı markası Intimissima’nın tanıtım yüzü Portekizli model Francisca Perez ile giyim ve parfüm markası Carolina Herrera’nın marka yüzü İspanyol model Montse Suarez de podyuma çıktı. ''Once Upon a Time'' adını taşıyan ve 70 parça üründen oluşan koleksiyonu ile ilgi gören, 'Ünlülerin stilisti' olarak da anılan Oliveira, Sinderella masalından esinlenerek hazırladığı koleksiyonu ile İzmirlilere görsel şov sundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, defile sonrası Oliveira''ya teşekkür plaketi verdi. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, 4 gün boyunca yedi solo, birer de karma, performans, gala ve final defilesi olmak üzere toplam 11 defileye ev sahipliği yapacak.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CIA direktörü yarın Türkiye'ye geliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:29
  • HDP'li vekile 81 yıla kadar hapis istemiyle dava08 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
  • HDP'li vekil için yakalama kararı çıkarıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
  • Hükümet'ten Varlık Fonu'na devirle ilgili açıklama06 Şubat 2017 Pazartesi 22:02
  • Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.3'lük iki deprem06 Şubat 2017 Pazartesi 21:57
  • Taksim'de cami projesine onay06 Şubat 2017 Pazartesi 21:56
  • Schulz’lu Sosyal Demokratlar, Merkel'in Birlik Partilerini geride bıraktı06 Şubat 2017 Pazartesi 21:54
  • Rusya'dan, ABD'ye İran uyarısı06 Şubat 2017 Pazartesi 21:52
  • Türkiye'de 3 ilçe daha "Sakin şehir" unvanı aldı06 Şubat 2017 Pazartesi 21:50
  • Çerkezköy'de kötü koku panik yarattı06 Şubat 2017 Pazartesi 21:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim