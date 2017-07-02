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Gelin damat rekabeti

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Gelin damat rekabeti
Geçtiğimiz gün Sait Halim Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni bir rekora imza attı.

Uzun süredir aşk yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 29 Haziran'da muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

Çok sayıda ünlü isim katıldığı tören günlerce konuşuldu. Ünlü çift düğünün ardından yaptıkları paylaşımlarla yeni bir rekora imza attı.Eşine olan duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Fahriye Evcen düğünden bir kareyi sevenleriyle paylaştı.1-045.jpg

Bu paylaşım 21 saate tam 1 milyon 383 bin kişi tarafından beğenildi. Türkiye'de ilk kez 1 milyon barajını aşan Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten yanıt geldi.

Düğünden bir kareyi 'kalp' işaretiyle paylaşan Özçivit'in fotoğrafı 20 saatte 1 milyon 862 bin beğeni alarak Türkiye rekorunu kırdı.1-045.jpgÜnlü çiftin fotoğrafları toplam da 3 milyon 245 bin kişi tarafından beğenilmiş oldu.

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