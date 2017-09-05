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Gelin-damat gerçek, altın sahte!

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Gelin-damat gerçek, altın sahte!
ANTALYA'da evlenmek isteyen bazı dar gelirli çiftler, etrafa mahcup olmamak için takı olarak yurt dışından kaçak yollarla getirilen 'çakma' altınları kullanıyor.

Kızını ve oğlunu evlendirmek isteyenleri şu günlerde tatlı bir heyecan sararken, düğün sahipleri altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Son zamanlarda ekonomik krizle birlikte yükselen fiyatlar nedeniyle altın alamayanlar, çareyi Çin ve Dubai'de üretilen imitasyon altınlarda buluyor. Altın görünümlü imitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, bijuteri ve pazarlarda satılıyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, fiyatları 10 ile 200 TL arasında satılan çeşitli boyutlanrdaki bu takılardan alıyor.

BİJUTERİDE, PAZARDA SATILIYOR

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, Kurban Bayramı'ndan sonra düğün hareketliğinin başlayacağını hatırlatarak şunları söyledi:

"Altın piyasalarda değer olarak 2003 ile 2017 arasında 6 kat, dolar 3 kat kazandırmış. Dolayısıyla uzun süreçte altın her zaman kazandırmaya devam ediyor. Hayat şartları malum, tüketicinin alım gücü her geçen gün azalıyor. Bilhassa kırsal kesimde altın takma olayı, gösterişe döndü. 'Benim kızıma bu takıldı, ona da bu takılsın' gibi yaklaşımlardan sonra vatandaşın da gücü yetmeyince, bijuteride satılan imitasyonlarla takviye yapılabiliyor. Bunu biz zaman zaman görüyoruz. Duyumlarını alıyoruz. Pazar yerlerinde satılanlar var." 

ALTIN FİYATLARI DOLANDIRICININ İŞTAHINI KABARTIYOR

Gelişen teknoloji sayesinde gerçeğine çok yakın sahte altınların ortaya çıktığını da kaydeden Ferda Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sahte altını gerçeğine çok yakın yaptıkları zaman vatandaş ikili ilişkilerle de aldanabiliyor. Örneğin, kötü niyetli biri tanıdığı kişiye altınları gösterip, 'Bunlar bana düğünde takıldı. Satmak istiyorum. Veya sana emanete vereyim. Bu 100 TL yapar ama sen bana 50 TL ver' dedikten sonra vatandaş kafasında hesap yapıyor. Kara geçeceğini düşünerek bu alışverişi gerçekleştiriyor. Piyasalarda kuyumcuya da satmaya çalışıyorlar. Tüm bunlar neden oluyor? Altın 4 yıl önce 50- 60 TL civarındayken şu anda 140 TL civarında geziyor. Hal böyle olunca dolandırıcının iştahı kabarıyor. Bu nedenle vatandaş dikkatli olsun. Böyle durumlarda tanıdığı bir kuyumcuya gitsin."

SAHTELER 10 TL İLE 200 TL ARASINDA SATILIYOR

Pazarlarda imitasyon altın satan Cumali Cenik işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Millette para yok. Düğün sezonu yaklaşınca satış arttı. Gerçek altını kimse alamıyor. Alan da yatırım yapıyor. Gidip kasaya koyuyor. İmitasyon altın fiyatları 10 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar çıkıyor. Altınların Dubai, Suriye'den geldiğini söylüyorlar. Ama yüzde 99'u Çin'den geliyor. Başka da bir yerde imalathane yok" dedi.

Pazarda sahte altınları alıp inceleyen Hafize Toker ise "Gerçeğinden hiçbir farkı yok. Herhalde insanların alım güçleri de düştüğü için bunlara rağbet ediyorlar" diye konuştu.

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