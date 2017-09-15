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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Gemi geçişlerine kapatıldı...

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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Gemi geçişlerine kapatıldı...
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter ve 25 arazözle müdahale ediliyor. Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan  orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya  çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan sınırları içinde,  Kilitbahir köyündeki Ağaderesi Hastane Şehitliği mevkisindeki ormanlık alanda  henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eceabat ilçesi sınırlarındaki yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 6  helikopter ile 25 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangının kontrol altına  alınmaya çalışıldığı, rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği bildirildi.

Çanakkale Boğazı, yangın nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine  kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, boğaz geçişi  yapacak gemileri telsiz yardımıyla uyardı. Tarihi alan içinde orman yangını  çıktığını ve hava unsurlarının söndürme çalışmaları kapsamında denizden su  aldığını belirten yetkililer, güvenlik amacıyla boğazın geçişlere kapatıldığını  duyurdu.

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