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Geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı

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Geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı
Gülce Sanat Grubu tarafından hazırlanılan geleneksel Türk sanatları sergisi Galeri Divan'da açıldı.

Gülce Sanat Grubu tarafından hazırlanılan geleneksel Türk sanatları sergisi sanatseverlerle buluştu.

Galeri Divan'da açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan, galerinin kurucusu Ercan Babacan, sergi ile birlikte aynı zamanda galerinin de açılışını yaptıklarını söyledi.

Babacan, galeriyi Divan Müzayede altında kurduklarını belirterek, "Burada geleneksel sanatlarla başta Osmanlı Türkçesi olmak üzere farklı dillerde kitapların müzayedeye çıkarıldığı veya perakende satıldığı bir alan oluşturduk. Tabii ticaretten ziyade bir de geleneksel sanatlar yaşamaya devam etsin, sanatçılar kolay eser üretebilsinler diye ikinci katımızda bir sanat atölyesi hazırladık." dedi.

Bu atölyede ilk olarak Gülce Sanat Grubu'nu ağırladıklarını aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Onlar atölyede çalışmalarını devam ettirirken, biz de eserlerini sergi salonumuzda sergiliyoruz. Bunun haricinde online olarak da eski eser alımı satımı yapıyoruz. Efemera koleksiyonları topluyoruz. Efemera'nın da Türkiye'de yaygınlaşması için bloglar yapıyoruz, çeşitli dergi ve gazetelere bilgi amaçlı yazılar veriyoruz."

"Kültürel varlıklarımıza artı bir değer katabilecek herkese kapımız açık"
Babacan, gelecekte farklı sergilere de ev sahipliği yapacaklarına işaret ederek, "Dışarıdan gelebilecek sanatçı arkadaşlarımıza da kapımız açık. Genç sanatçılarımız isterlerse gelip, burada eserlerini herhangi bir ücret vermeden sergileyebilecekler. Geleneksel sanat alanına bir katkımız olması anlamında ve sanatçılarımıza destek olmak amacıyla böyle bir uygulama yapacağız." diye konuştu.

Galeri Divan'da geleneksel sanatların yanı sıra, modern çalışmalara da yer vereceklerini anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"Bünyemiz içerisinde farklı modern tasarımlar ile çinicilik, grafiti gibi alanlarda çalışmalarımız var. Burada modern sanatları da geleneksel sanatlarla birleştirerek bir çalışma yapabiliriz. Projesi olan, sanatı seven, kültürel varlıklarımıza artı bir değer katabilecek herkese kapımız açık. Burası beş katlı bir bina. Bu bakımdan onlara uygun alan oluşturabiliriz. Bundan sonraki hedefimiz arasında bunlar yer alıyor."

"Geleneğe bağlı kalmak bizim için önemli"
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okurken bir araya gelen 6 genç kadının kurduğu Gülce Sanat Grubu'nun üyelerinden Ümmü Gülsüm Sevim de grup olarak tezhip, hat, ka'tı, minyatür alanlarında eser vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Sevim, sergide 26 eserin yer aldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Dedelerimizden gelen güçle, aynı onlar gibi, aynı heyecanla eserler üretmeye devam ediyoruz. Geleneğe bağlı kalmak bizim için önemli. Birçok yerde eserler veriliyor, fakat gelenekten kopma çok fazla var. Biz bu duruma çok dikkat ediyoruz. Mesela kimyasal boya kullanmıyoruz. Ceviz, nar yaprağı gibi gibi tamamen doğal boyalarla renklendiriyoruz çalışmalarımızı."

Grubun üyelerinden Ayşe Karaaslan ise sergide tezhip ve hat alanında çalışmalar yaptığını ifade ederek, ileri zamanlarda grup olarak, yabancı öğrenciler olmak üzere lise ve orta okul talebelerine geleneksel sanatlar alanında atölye çalışması yaptırmak istediklerini kaydetti.

Gülce Sanat Grubu'nda ayrıca Funda Arı Karakaş, Fatıma Betül Özer, Neslihan Kocatürk ve Zeynep Dursun da yer alıyor.

Klasik Türk sanatlarının ebru, hüsn-i hat, tezhib ve minyatür dallarından eserlerin yer aldığı sergi, ay sonuna kadar görülebilecek.

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