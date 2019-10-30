GELEN YORUMLAR HATİCE'Yİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI!

Sosyal medya hesabında ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı Hatice, gelen kötü yorumlara adeta isyan etti..

Şarkıcı Hatice Çarpar, sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabında paylaştı. Şarkıcı fotoğrafın altın duygusal bir not düştü. "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim..."

Fakat aradaki yaş farkından dolayı güzel şarkıcıya çok fazla kötü yorum geldi. Ardından güzel şarkıcı sevgilisiyle yeni bir fotoğraf paylaşıp altına "Adam çirkin olur parası var dersiniz! Adam yakışıklı olur kadının parası var dersiniz saçmalığı! Bizim ilişkimiz saf, temiz ve çıkarsız. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz. 8 aydır maşallah çiçek gibiyiz. Siz ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz? İnşallah o kötü kalpleriniz bir an önce çiçek açar. ARAMIZDAKİ YAŞ FARKI SİZİN AKIL YAŞINIZ KADAR!" notunu düştü.