GELECEĞE NEFES KAMPANYASI İLE 11 MİLYON FİDAN 3 SAAT İÇİNDE TOPRAKLA BULUŞUYOR…

11 milyon fidan dikimi başladı! Geleceğe Nefes kampanyası ile 11 milyon fidan 3 saat içinde toprakla buluşuyor…

Geleceğe Nefes Kampanyası ile Türkiye 11 milyon fidana kavuşacak. Fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de başladı. 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki fidan dikim alanında bir konuşma yaptı.

Geleceğe Nefes kampanyasında hedeflenen rakam olan 11 milyon 47 bin 430 fidan sayısı aşıldı. Kampanya ile sahiplenilen fidan sayısı 13 milyon 695 bin 183 oldu. Çorum ve Iğdır dışında tüm illerde fidan sahiplenme oranı yüzde yüzü aştı.

Fidan dikme kampanyasına katılan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Geleceğe Nefes Kampanyası sitesinden yapılan açıklamada; “Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya…” denildi.

Geleceğe Nefes kampanyasında vatandaşlar ve görevliler birlikte çalışıyor.

Geleceğe Nefes Kampanyasının başvuruları büyük ilgi toplamıştı. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası yoğun ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

Geleceğe Nefes kampanyasında fidan dikimine küçükler de katıldı.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi: “Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.”

Birçok şehirde Geleceğe Nefes kampanyası büyük ilgi gördü.