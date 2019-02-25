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Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurdu

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Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurdu
Hülya Avşar yüzü olduğu yatak markasının Antalya’da düzenlediği davette sahneye çıktı.

Türk sanat müziği ağırlıklı şarkıların yanı sıra “Batsın Bu Dünya”, “Ben Yoruldum Hayat”, “Ya Seninle ya Sensiz” şarkılarını da söyleyen Avşar’ın sırt dekolteli kıyafetini tasarımcı Özlem Kaya hazırladı.
Hülya Avşar yüzü olduğu yatak markasının Antalya’da düzenlediği davette sahneye çıktı.

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