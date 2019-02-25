Türk sanat müziği ağırlıklı şarkıların yanı sıra “Batsın Bu Dünya”, “Ben Yoruldum Hayat”, “Ya Seninle ya Sensiz” şarkılarını da söyleyen Avşar’ın sırt dekolteli kıyafetini tasarımcı Özlem Kaya hazırladı.
Hülya Avşar yüzü olduğu yatak markasının Antalya’da düzenlediği davette sahneye çıktı.
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Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurdu
Hülya Avşar yüzü olduğu yatak markasının Antalya’da düzenlediği davette sahneye çıktı.
Türk sanat müziği ağırlıklı şarkıların yanı sıra “Batsın Bu Dünya”, “Ben Yoruldum Hayat”, “Ya Seninle ya Sensiz” şarkılarını da söyleyen Avşar’ın sırt dekolteli kıyafetini tasarımcı Özlem Kaya hazırladı.
Etiketler: Hülya Avşar, dekolte, antalya, özlem kaya
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Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurduHülya Avşar yüzü olduğu yatak markasının Antalya’da düzenlediği davette sahneye çıktı.
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