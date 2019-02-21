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Geceye dekoltesi damga vurdu

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Geceye dekoltesi damga vurdu
Oyuncu Buğra Gülsoy, geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu eşi Nilüfer Gürbüz'e önceki akşam Etiler'de sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Ünlü çifti, dostları oyuncu Bestemsu Özdemir ve avukat Nail Gönenli yalnız bırakmadı.
Mekan çıkışında görüntülenen ve derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Bestemsu Özdemir, apar topar sevgilisinin kullandığı araca bindi.
Nilüfer Gürbüz yeni yaşını soran muhabirlere cevap vermezken eşi Buğra Gülsoy "Güzel bir akşam yemeği yedik. Gayet keyifliydi her şey" şeklinde açıklama yaptı.
Buğra Gülsoy eşi Nilüfer Gürbüz'e doğum günü partisi düzenledi. Gecenin en dikkat çeken ismi ise Bestemsu Özdemir oldu.

 

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