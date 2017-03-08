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Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü!

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Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü!
Antalya'nın Manavgat İlçesi’nde 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Özallı, şiddet uyguladığı ve bıçakladığı gerekçesiyle geçen yıl 8 Mart’ta boşandığı eşi tarafından bu akşam pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Manavgat’a bağlı Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. İşyerinden çıkan Aynur Özallı, kızının oturduğu apartmana geldiğinde burada kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart’ta boşandığı eski eşi Cuma A. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Aynur Özallı, açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken Cuma A.ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyanların ihbarı izerine gelen sağlık ekipleri Aynur Özallı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis pompalı tüfekle çok sayıda fişek buldu. Aynur Özallı’nın cenazesi savcının incelemesi sonucu otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cinayet şüphelisi eski koca Cuma A. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Aynur Özallı’nın daha önce birçok kez şiddet gördüğü eski eşinin bıçaklı saldırısına da maruz kaldığı belirtilirken, çiftin geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde boşandığı kaydedildi.

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