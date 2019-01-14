Gece klublerine şok baskın Çete çökertildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde dev bir uygulama gerçekleştirildi. Gece kulüplerine şok baskınlar düzenleyen polis, konsomatrislik yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 35 kadın ile birlikte toplamda 50 kişiyi gözaltına aldı.

Uygulama kapsamında polisler, uzun süredir peşinde oldukları “Ankaralılar” grubu olarak bilinen torbacı çetesini de çökertti.

İstanbul Şişli’de geçen sene yapılan asayiş uygulamalarıyla usulsüzlüklere göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yılda da baskın ve denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda dün saat 00.00’dan itibaren ilçe genelinde çok sayıda polisle dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Harbiye’de 2 gece kulübüne şok baskın düzenleyen ekipler, ilk olarak kapıda koruma görevi yapan 2 kişinin üst aramalarını gerçekleştirdi. Üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

420 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler ardından gece kulübüne girerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde konsomatrislik yaptığı belirlenen 11’i Ukrayna uyruklu olmak üzere 35 kadın gözaltına aldı. Kulüpteki kişilerin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan polis ekipleri, ilçe genelinde toplamda 12 gece kulübüne 420 bin lira para cezası kesti.

Kulüpte gözaltına alınan kadınlar, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bulaşıcı hastalık tespitinin yapılması için sevk edildikleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıca saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan bir tekel bayiine, kumar oynatıldığı tespit edilen bir kafeteryaya da idari işlem yapıldı.

FUHUŞ YAPANLARA VE YAPTIRANLARA BASKIN

Uygulama kapsamında polis ekipleri, Mecidiyeköy Atakan Sokak’ta fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında fuhşa yer temin eden 2 erkek ile fuhuş yapan 7 kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, bir miktar kokain, esrar ve skunk ile toplamda 5 bin 305 lira ele geçirildi.

Kurtuluş’ta şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 92 adet fişek, Bozkurt Mahallesi Gediz Sokak üzerindeki asker eğlencesinde de yine 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

ANKARALILAR' ÇETESİ DE ÇÖKERTİLDİ

Öte yandan Şişli polisi, uzun süredir peşinde olduğu “Ankaralılar” grubu olarak bilinen torbacı çetesinin araçla Feriköy’de olduğunu tespit etti. Aracı takibe alan araştırma polisi, Ergenekon Caddesi üzerinde önlerini keserek durdurdu. Araçta bulunan 2’si kadın 4 şüpheliyi etkisiz hale getiren polis, araçta didik didik arama yaptı.

Yapılan aramalarda ön koltuğun arkasına yapılan özel bölümde, piyasa sürülmek üzere hazırlanmış satışa hazır 245 paket “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.