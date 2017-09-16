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Gece kaçamağı

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Gece kaçamağı
Özge Ulusoy ile ayrılan Hacı Sabancı, önceki gece Bebek Lucca’da üç kadınla bir araya geldi.

Saatlerce sohbet eden grup, mekandan da birlikte ayrıldı. Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte “Express 2” adlı teknesine binerken muhabirleri fark edince şaşkınlık yaşadı.

Teknenin arka bölümüne geçen iki kadının aksine kamara bölümüne giren sarışın güzel saklanmaya çalıştı. İşletmeci Mert Vidinli ile birlikte kamara bölümünde oturarak saklanmaya çalışan sarışın kadının bir dönem kardeşi Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar’ın yakın arkadaşı Zeynep Nazlı Kayı olduğu görüldü. Ekip, Hacı Sabancı’nın Kandilli’deki evine geçti. 

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