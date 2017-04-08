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Gece benimle mi yatıyorsun, kollarımda mı uyuyorsun

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Gece benimle mi yatıyorsun, kollarımda mı uyuyorsun
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile eski belediye başkanı Hüseyin Turan arasında “yatak” tartışması başladı...

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile eski belediye başkanı Hüseyin Turan arasında “yatak” tartışması başladı.

Süper Silivri’de yer alan habere göre; AKP’li Hüseyin Turan’ın, CHP’li Özcan Işıklar hakkındaki söz düellosu şu şekilde başladı:

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile belediyeye terk edilen çok sayıda gayrimenkule kâğıt üzerinde arsa vasfı kazandırarak satışını yaptı. Ancak Danıştan tarafından bu satışlar iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak yerel basına beyanat veren Işıklar da, eski belediye başkanı Hüseyin Turan’ı işaret ederek “ben satmasaydım Hüseyin Turan satacaktı” dedi.

Hüseyin Turan da buna cevap olarak yaptığı açıklamada “…sen 2009 yılında kollarımda mı yatıyordun ki biliyorsun? 'Ben arsaları satmasam Hüseyin Turan satacaktı' dedin! Siyaseten söylenen sözden çok etkilendin galiba. Ama evet dersen şaşırmam” ifadelerini kullandı.

Işıklar da önceki gün belediye meclis toplantısı sırasında faaliyet raporuyla ilgili eleştirileri cevaplarken konuyu açarak, “nerden biliyor evet diyeceğimi? Gece benimle mi yatıyorsun, kollarımda mı uyuyorsun?” sorusuyla karşılık verdi.

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