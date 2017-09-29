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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

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Gaziantep'te sahte içki operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 116 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrası polis ekipleri Humanız Mahallesi'ndeki bir depo ile araçta yaptığı aramada 1116 litre alkol, 6 rulo etiket, 125 boş bidon, 605 kapak ve 475 boş şişe ele geçirdi. Sahte içki ve malzemelere el koyan polis, depo ve otomobil sahibi olan M.Y., H.Y. ve İ.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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