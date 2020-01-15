Gaziantep'te sahte evlilik şebekesine operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep merkezli 6 ilde, yabancı uyruklu kadınları, Türkler ile evlenmiş gibi gösterip, Türk vatandaşlığına almaya çalışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir eski ilçe nüfus müdürü ile 3 nüfus müdür

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Türk vatandaşının kendi bilgileri dışında yabancı uyruklu kadınlarla evlendirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmada, şebekenin, yabancı uyruklu kadınların Türk vatandaşlığına alınması için, Türklerle evlendirmiş gibi gösterdiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Gaziantep merkezli İstanbul, Hatay, Malatya, Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, aralarında bir eski ilçe nüfus müdürü, 3 nüfus müdürlüğü personeli olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı belirtildi.