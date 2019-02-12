  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMarmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı

Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı

»
Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı
Gaziantep'te kanalizasyonunda sıkışan metan gazı bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle rögar kapakları havaya fırlarken, olayda 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi kanalizasyonunda sıkışma nedeniyle metan gazı patladı. patlama esnasında 57 nolu cadde, Şehit Adem Şahin caddesinin de aralarında bulunduğu 5 sokak ve caddede bulunan yaklaşık 15 rögar kapağı havaya fırlarken, çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Patlama esnasında Şehit Adem şahin caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir özel halk otobüsü de fırlayan rögar kapağından hasar gördü. Minibüs içerisinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgede inceleme sürüyor. (Kaynak sacitaslan)

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı'da 4.7 büyüklüğün de deprem13 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  • Ozan Arif Hayatını kaybetti13 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  • Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
  • Dünya'nın gözü bu zirvede13 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
  • Yediz bebek dünya'ya getirdi12 Şubat 2019 Salı 16:17
  • Bakan Soylu'dan Narkotik açıklaması12 Şubat 2019 Salı 16:14
  • Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı12 Şubat 2019 Salı 16:12
  • "Böyle belediye başkanı lazım"12 Şubat 2019 Salı 16:04
  • Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor12 Şubat 2019 Salı 15:49
  • FETÖ'nün hedefi TSK'daki Aleviler12 Şubat 2019 Salı 15:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim